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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Тимошенко оголосила про початок процедури імпічменту Порошенка за державну зраду

      363 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / ba.org.ua

      "Батьківщина" разом з іншими фракціями в парламенті розпочинає процедуру імпічменту президента Петра Порошенка за державну зраду, сприяння ворогу та торгівлю на крові з країною-окупантом.

      Про це заявила з парламентської трибуни лідер фракції Юлія Тимошенко, коментуючи резонансне журналістське розслідування, яке засвідчило, що близьке оточення Петра Порошенка курувало розкрадання оборонної галузі, йдеться на сайті партії "Батьківщина".

      Ми вважаємо, що оприлюднені журналістами-розслідувачами факти підпадають під статтю 111 ККУ – державна зрада, яка умисно вчинена громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній і економічні безпеці України. Це сприяння ворогу, знищення української армії, сприяння країні-окупанту в захопленні нашої країни, що є підсудною справою,
      – наголосила голова партії.

      Вона зауважила, що зібрані за кілька років журналістами-розслідувачами докази беззаперечно доводять – президент та його оточення через "Ленінську кузню"Порошенка контрабандно завозили до України запасні частини з Російської Федерації, з "відкатами" та за завищеними у 2-4 рази цінами. І ці зіпсовані частини із країни-агресора постачали для українських оборонних заводів і встановлювали на українську воєнну техніку.

      "Цим підривалась обороноздатність країни, руйнувались застосовані проти Російської Федерації санкції, і головне, що на чолі цієї піраміди стояв чинний президент Петро Порошенко", – обурилася Юлія Тимошенко.

       

       

      Торгівлею на крові під прикриттям патріотичних гасел глава держави заробляв мільярди гривень на горі нашого народу і нищив Україну, наголосила лідер фракції.

      Юлія Тимошенко закликала "всіх без винятку народних депутатів, які мають честь і совість, поставити на місце всі організовані злочинні угрупування".

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина Петро Порошенко Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
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