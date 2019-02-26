Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента Порошенко за государственную измену

"Батькивщина" вместе с другими фракциями в парламенте начинает процедуру импичмента президента Петра Порошенко за государственную измену, содействие врагу и торговлю на крови со страной-оккупантом.

Об этом заявила с парламентской трибуны лидер фракции Юлия Тимошенко, комментируя резонансное журналистское расследование, которое показало, что близкое окружение Петра Порошенко курировало хищения оборонной отрасли, говорится на сайте партии "Батькивщина".

Мы считаем, что обнародованные журналистами-расследователями факты подпадают под статью 111 УК – государственная измена, умышленно совершенная гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины. Это содействие врагу, уничтожение украинской армии, содействие стране-окупанту в захвате нашей страны, что является подсудным делом,

– отметила глава партии.

Она отметила, что собранные за несколько лет журналистами-расследователями доказательства бесспорно доказывают – президент и его окружение через "Ленинскую кузницу" Порошенко контрабандно завозили в Украину запасные детали из Российской Федерации, с "откатами" и по завышенным в 2-4 раза ценам. И эти испорченные детали из страны-агрессора поставляли для украинских оборонных заводов и устанавливали на украинскую военную технику.

"Этим подрывалась обороноспособность страны, разрушались примененные против Российской Федерации санкции, и главное, что во главе этой пирамиды стоял действующий президент Петр Порошенко", – возмутилась Юлия Тимошенко.

Торговлей на крови под прикрытием патриотических лозунгов глава государства зарабатывал миллиарды гривен на горе нашего народа и уничтожал Украину, подчеркнула лидер фракции.

Юлия Тимошенко призвала "всех без исключения народных депутатов, которые имеют честь и совесть, поставить на место все организованные преступные группировки".