Тимошенко подтвердила факт миллионных вкладов для "Батькивщины" от фейковых доноров

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко признала, что часть людей, которые перечисляют благотворительные взносы на счет ее политической партии "Батькивщина", делают это не лично.

Об этом Тимошенко заявила в эфире программы "Право на власть", комментируя расследование телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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Кандидат в президенты заявила, что партия уже связалась со своими ячейками в регионах.

Мы разобрались с этими фактами. Что выяснилось? Выяснилось, что те средние предприниматели, которые хотят сегодня помочь нам и перечислить деньги, не могут это сделать от себя, потому что мгновенно открываются уголовные дела и уничтожаются эти предприниматели. И поэтому они находят своих родственников, которые не под ударом, не предприниматели и пытаются через них внести те взносы, которые сегодня помогают нашей партии и нашим выборам,

– ответила Тимошенко.

Накануне журналисты телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщили, что во втором полугодии 2018 года жители небольших городов и поселков якобы жертвовали "Батькивщине" сотни тысяч гривен. Значительные суммы вносились через женщину, работающую кассиром в супермаркете в пригороде Киева, мастера маникюра из Кировоградской области, работницу автомойки из Сум. Кто на самом деле передал эти деньги "Батькивщине" Юлия Тимошенко так и не рассказала.

Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко получала миллионные взносы от фальшивых доноров: видео