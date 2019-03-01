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      Тимошенко підтвердила факт мільйонних внесків для "Батьківщини" від фейкових донорів

      576 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / 24 Канал

      Кандидатка у президенти Юлія Тимошенко визнала, що частина людей, які перераховують благодійні внески на рахунок її політичної партії "Батьківщина", роблять це не особисто.

      Про це Тимошенко заявила в ефірі програми "Право на владу", коментуючи розслідування телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

      Читайте також: Касирка, безробітний та майстер манікюру: від кого "Батьківщина" отримувала мільйонні внески

      Кандидатка в президенти заявила, що партія вже зв’язалася зі своїми осередками в регіонах.

      Ми розібралися з цими фактами. Що з’ясувалося? З’ясувалося, що ті середні підприємці, які хочуть сьогодні допомогти нам і перерахувати гроші, не можуть це зробити від себе, тому що миттєво відкриваються кримінальні справи та нищаться ці підприємці. І тому вони знаходять своїх родичів, які не під ударом, не підприємці і намагаються через них внески внести ті, які сьогодні допомагають нашій партії і нашим виборам, 
      – відповіла Тимошенко.

      Напередодні журналісти телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомили, що в другому півріччі 2018 року мешканці невеликих міст та селищ нібито жертвували "Батьківщині" сотні тисяч гривень. Значні суми вносилися через жінку, що працює касиром в супермаркеті в передмісті Києва, майстриню манікюру з Кіровоградської області, працівницю автомийки з Сум. Хто насправді передав ті гроші "Батьківщині" Юлія Тимошенко так і не розповіла.

      Партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко отримувала мільйонні внески від фальшивих донорів: відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко - новини Гроші ВО Батьківщина Розслідування
      Джерело: 24 канал
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