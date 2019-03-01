Тимошенко підтвердила факт мільйонних внесків для "Батьківщини" від фейкових донорів

Кандидатка у президенти Юлія Тимошенко визнала, що частина людей, які перераховують благодійні внески на рахунок її політичної партії "Батьківщина", роблять це не особисто.

Про це Тимошенко заявила в ефірі програми "Право на владу", коментуючи розслідування телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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Кандидатка в президенти заявила, що партія вже зв’язалася зі своїми осередками в регіонах.

Ми розібралися з цими фактами. Що з’ясувалося? З’ясувалося, що ті середні підприємці, які хочуть сьогодні допомогти нам і перерахувати гроші, не можуть це зробити від себе, тому що миттєво відкриваються кримінальні справи та нищаться ці підприємці. І тому вони знаходять своїх родичів, які не під ударом, не підприємці і намагаються через них внески внести ті, які сьогодні допомагають нашій партії і нашим виборам,

– відповіла Тимошенко.

Напередодні журналісти телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомили, що в другому півріччі 2018 року мешканці невеликих міст та селищ нібито жертвували "Батьківщині" сотні тисяч гривень. Значні суми вносилися через жінку, що працює касиром в супермаркеті в передмісті Києва, майстриню манікюру з Кіровоградської області, працівницю автомийки з Сум. Хто насправді передав ті гроші "Батьківщині" Юлія Тимошенко так і не розповіла.

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