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      Дерзкое ограбление со стрельбой произошло в Николаеве: в области ввели план "Сирена"

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      В Николаеве неизвестные со стрельбой ограбили игорное заведение: полиция ввела спецоперацию "Сирена"
      В Николаеве неизвестные со стрельбой ограбили игорное заведение: полиция ввела спецоперацию "Сирена" / Пресс-служба Нацполиции Николаевской области

      Утром 6 января в Николаеве неизвестные со стрельбой совершили вооруженное ограбление одного из игорных заведений, которое располагается на улице Космонавтов. В связи с этим правоохранители области ввели специальную полицейскую операцию "Сирена".

      Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

      По словам правоохранителей, злоумышленники из огнестрельного оружия ранили работника, который в итоге был госпитализирован, и забрали деньги из кассы.

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      "6 января в 09:45 в полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных в балаклавах с применением огнестрельного оружия совершили разбойное нападение на игорное заведение на улице Космонавтов. В помещении находились пять человек: охранник, кассир, еще один работник и двое клиентов. В результате стрельбы ранение в ногу и ключицу получил работник заведения. Сейчас пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь", – рассказали в полиции.

      Также здесь сообщили, что оба злоумышленника – невысокого роста: один худощавого телосложения, второй – крепкого телосложения и были одеты в темную одежду.

      Как отметили правоохранители, нападавшим удалось скрыться, поэтому для их поиска в регионе введена специальная полицейская операция "Сирена".

      "Силы правоохранителей сосредоточены на установлении и задержании разбойников. Действия злоумышленников квалифицированы как разбой. Продолжаются неотложные следственные действия", – добавили в полиции.

      Напомним, 1 января в Киеве неизвестные ограбили отделение "Приватбанка", однако деньги оттуда не взяли.

      Теги: Новости Украины Ограбления Криминальные новости Полиция Новости Николаева
      Источник: 24 канал
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