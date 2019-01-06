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      Зухвале пограбування зі стріляниною сталося у Миколаєві: в області ввели план "Сирена"

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      У Миколаєві невідомі зі стріляниною пограбували гральний заклад: поліція ввела спецоперацію "Сирена"
      У Миколаєві невідомі зі стріляниною пограбували гральний заклад: поліція ввела спецоперацію "Сирена" / Прес-служба Нацполіції Миколаївської області

      Уранці 6 січня у Миколаєві невідомі зі стрілянино здійснили збройне пограбування одного із гральних закладів, який розташовується на вулиці Космонавтів. У зв’язку з цим правоохоронці області запровадили спеціальну поліцейську операцію "Сирена".

      Про це повідомляє прес-служба НацполІції у Миколаївській області.

      За словами правоохоронців, зловмисники з вогнепальної зброї поранили працівника, якого у підсумку було госпіталізовано, та забрали гроші з каси.

      "6 січня о 09:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих у балаклавах із застосуванням вогнепальної зброї вчинили розбійний напад на гральний заклад на вулиці Космонавтів. У приміщенні перебували п'ятеро людей: охоронець, касир, ще один працівник і двоє клієнтів. В результаті стрілянини поранення у ногу та ключицю отримав працівник закладу. Наразі потерпілому надається необхідна медична допомога", – розповіли у поліції.

      Також тут повідомили, що обидва зловмисники – невисокого зросту: один худорлявої тілобудови, другий – міцної статури та були одягненими у темний одяг.

      Як зауважили правоохоронці, нападникам удалося втекти, відтак для їхнього пошуку у регіоні введено спеціальна поліцейська операція "Сирена".

      "Сили правоохоронців зосереджено на встановлення та затримання розбійників. Дії зловмисників кваліфіковані як розбій. Тривають невідкладні слідчі дії", – додали у поліції.

       

      Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Пограбування Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
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