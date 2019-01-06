Зухвале пограбування зі стріляниною сталося у Миколаєві: в області ввели план "Сирена"

Уранці 6 січня у Миколаєві невідомі зі стрілянино здійснили збройне пограбування одного із гральних закладів, який розташовується на вулиці Космонавтів. У зв’язку з цим правоохоронці області запровадили спеціальну поліцейську операцію "Сирена".

Про це повідомляє прес-служба НацполІції у Миколаївській області.

За словами правоохоронців, зловмисники з вогнепальної зброї поранили працівника, якого у підсумку було госпіталізовано, та забрали гроші з каси.

"6 січня о 09:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих у балаклавах із застосуванням вогнепальної зброї вчинили розбійний напад на гральний заклад на вулиці Космонавтів. У приміщенні перебували п'ятеро людей: охоронець, касир, ще один працівник і двоє клієнтів. В результаті стрілянини поранення у ногу та ключицю отримав працівник закладу. Наразі потерпілому надається необхідна медична допомога", – розповіли у поліції.

Також тут повідомили, що обидва зловмисники – невисокого зросту: один худорлявої тілобудови, другий – міцної статури та були одягненими у темний одяг.

Як зауважили правоохоронці, нападникам удалося втекти, відтак для їхнього пошуку у регіоні введено спеціальна поліцейська операція "Сирена".

"Сили правоохоронців зосереджено на встановлення та затримання розбійників. Дії зловмисників кваліфіковані як розбій. Тривають невідкладні слідчі дії", – додали у поліції.