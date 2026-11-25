Подробности отражения атаки обнародовали в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде.

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Как десантники сорвали план противника?

Российские военные надеялись, что сильный штормовой ветер сделает невозможной работу беспилотников, поэтому выдвинулись вперед группой из 11 человек при поддержке бронетехники. Однако расчет FPV-дронов заметил вражескую колонну заранее и нанес первый удар.

После попадания первого беспилотника захватчики попытались перегруппироваться в другую боевую машину и продолжить прорыв в направлении Доброполья. Однако этот маневр провалился: вражеская техника подорвалась на минном поле.

Уцелевшие штурмовики разбежались по прилегающей лесополосе, пытаясь скрыться от преследования. Слаженное взаимодействие экипажей БПЛА различных подразделений не оставило им шансов на спасение – вражеское наступление было окончательно ликвидировано.

Враг был уверен, что при таких погодных условиях с сильным ветром ни один дрон не может находиться в воздухе. Он ошибался. Эффекта неожиданности не получилось– отметили десантники.

Подробности проведенной операции: смотрите видео

Ранее военный подчеркивал, что подобные механизированные штурмы оккупантов превращаются в очередные банзай-атаки.