Подробиці відбиття атаки оприлюднили у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді.

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Як десантники зірвали ворожий план?

Російські військові сподівалися, що сильний штормовий вітер унеможливить роботу безпілотників, тому висунулися вперед групою з 11 осіб за підтримки броні. Проте розрахунок FPV-дронів помітив ворожу колону завчасно та завдав першого удару.

Після влучання першого безпілотника загарбники спробували перегрупуватися в іншу бойову машину та продовжити прорив у напрямку Добропілля. Однак цей маневр провалився: ворожа техніка підірвалася на мінному полі.

Вцілілі штурмовики розбіглися по прилеглій лісосмузі, намагаючись сховатися від переслідування. Злагоджена співпраця екіпажів БпЛА різних підрозділів не залишила їм шансів на порятунок – ворожий наступ остаточно ліквідували.

Ворог був впевнений, що при таких погодних умовах з сильним вітром жодного дрона не може бути в повітрі. Помилявся. Ефекту несподіванки не вийшло– зазначили десантники.

Подробиці проведеної операції: дивіться відео

Раніше військовий наголошував, що подібні механізовані штурми окупантів перетворюються на чергові банзай-атаки.