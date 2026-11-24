Військовий в ефірі 24 Каналу розповів про деталі відбиття ворожих штурмів. За його словами, окупанти минулого тижня спробували прорвати лінію оборони броньованими машинами, проте підрозділ знищив колону.

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Тактика інфільтрації та вплив негоди

Загарбники після розгрому техніки повернулися до звичної для них практики просочування крізь бойові порядки малими піхотними групами.

Щодо спроби механізованого штурму минулого тижня: це чергова банзай-атака, яка закінчилася повним фіаско ворога. Все інше без змін – це спроби інфільтрації, проникнення в глибину, які закінчуються ліквідацією окупантів– зазначив Василь "Прозоров" Переверзєв.

Противник намагається просуватися по одному або по двоє бійців, ховаючись від спостереження сил оборони та вистежуючи українські пересування. Обидві сторони при цьому підлаштовуються під осінню негоду, тумани та дощі.

Ми намагаємось використовувати всі можливості для проведення ротацій, забезпечення бійців необхідним, евакуації, а також для фортифікаційних та інженерних робіт. Там, де через погоду немає змоги працювати технічним засобам, працюють люди– підкреслив офіцер.

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Навала дронів і вишкіл оборонців

Суттєвим фактором тиску залишається масоване застосування росіянами безпілотників. Окупаційне командування чудово усвідомлює власні спроможності в небі, тому часто навіть переводить бійців інших родів військ у підрозділи БпЛА.

Попри те, що загарбники мають кількісну перевагу в живій силі й техніці в десятки разів, лінія фронту тримається завдяки тиловому забезпеченню та постійним тренуванням особового складу.

Найважливіше – це підготовка особового складу. Вона пріоритетна не лише для піхотинців, а й для всіх бійців нашої бригади. Навіть для тих, хто перебуває в глибокому тилу, виділяється час для занять на полігонах: вогнева підготовка, тактична медицина, інженерна робота. Це те, що береже життя наших військових– додав військовий.

Раніше інший захисник підрозділу розповідав, як захисники зупинили колону танків з "мангалами" ще на під'їзді до лінії оборони.