Об этом 24 каналу рассказал воин АТО/ООС и военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Игорь Флерко. Он также отметил, что подумал, почему такая идея никогда не приходила в голову раньше, ведь это просто гениально.

Не было никаких постановок, – военный о знаменитом кадре с чипсами на фоне "Градов"

"Я посмотрел, сколько наших бригад носят то или иное имя украинских деятелей – таких бригад немало, например, 14 бригада князя Романа Великого, 24 бригада имени Короля Данила", – делится военный.

Как рассказывает Игорь Флерко, бойцы решили пойти по тому же пути, но носить имя более современной исторической фигуры. Если посмотреть на имена других бригад, то там ни одного деятеля ОУН или УПА, а это очень важный период в освободительной истории Украины, говорит он.

Мы настаиваем на этом и собираем подписи в боевых подразделениях. Мы бы очень хотели, чтобы нашей бригаде присвоили имя генерал-хорунжего Романа Шухевича. Мы от этого никак не потеряем, это большая честь для нас. И учитывая выполнение боевых задач нашей бригадой – мы достойны этой чести, – отмечает военный 80-й бригады.

Подробнее о желаниях военных 80-й бригады: смотрите видео

Добавим, что на обращение бойцов 80-й бригады уже отреагировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что поддерживает предложение предоставить 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде имя Романа Шухевича.

Ведь Шухевич – единственный военный деятель такого уровня в украинской истории, который является уроженцем Львова . Бригада – львовская, а враг не изменился. Глава ЛОВА попросил всех причастных к принятию решения, помочь ему.