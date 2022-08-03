Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Игорь Флерко. Он также отметил, что он с бригадой всегда пытаются снимать свою работу и делать фото, чтобы гражданские украинцы гордились своими защитниками.

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"Поэтому, я бы не хотел, чтобы мы имели такую же ситуацию сейчас, как и в прошлые времена, когда деятельность армии была в тайне. Понимаю, что сегодня у нас есть возможность войны и на информационном фронте и нужно показывать нашему народу, насколько крутой может быть украинская артиллерия", – говорит боец.

Игорь Флерко военнослужащий 80 ОДШБ, артиллерист У этого видео не было никакой постановки или специального замысла – это просто съемка рабочего процесса. Я просто шел и ел чипсы, потому что имел такую возможность.

Игорь Флерко активный участник Евромайдана, в 19 лет ушедший добровольцем в полк "Азов", прослужил там пять лет. После двух лет гражданской жизни снова стал на защиту Украины во время полномасштабного вторжения россии в Украину.

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Украинская армия набирает мощности

Украинским военным должны передать 20 БПЛА Fly Eye. Первый такой скоро уже отправят на передовую. Средства на дроны для украинских военных собрали в рамках проекта "Армия дронов".

Всего на дроны собрали более 755 миллионов гривен через платформу UNITED24. На первую часть суммы, а это – 260 миллионов, заключили договор на закупку:

2 станций управления и 20 беспилотников Fly Eye;

78 мультикоптеров Matrice;

2 наземных систем для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate.

Минцифры сообщает, что до конца лета координаторы проекта планируют закрыть первую задачу – закупить 200 дронов-разведчиков.