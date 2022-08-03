Про це 24 каналу розповів військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Ігор Фльорко. Він також зазначив, що він із бригадою завжди намагаються фільмувати свою роботу та робити фото, аби цивільні українці пишались власними захисниками.

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"Тому, я б не хотів, аби ми мали таку ж ситуацію зараз, як і у минулі часи, коли діяльність армії була в таємниці. Розумію, що сьогодні ми маємо можливість війни й на інформаційному фронті і потрібно показувати нашому народу, наскільки крутою може бути українська артилерія", – каже боєць.

Ігор Фльорко військовослужбовець 80 оДШБ, артилерист У цього відео не було жодної постановки чи спеціального задуму – це просто фільмування робочого процесу. Я просто йшов і їв чипси, бо мав таку можливість.

Ігор Фльорко активний учасник Євромайдану, у 19 років пішов добровольцем до полку "Aзoв", прослужив там п'ять років. Після двох років цивільного життя знову став на захист України під час повномасштабного вторгнення росії в Україну.

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Українська армія набирає потужності

Українським військовим мають передати 20 БпЛА Fly Eye. Перший такий скоро вже відправлять на передову. Кошти на дрони для українських військових зібрали в рамках проєкту "Армія дронів".

Усього на дрони зібрали понад 755 мільйонів гривень через платформу UNITED24. На першу частину суми, а це – 260 мільйонів, уклали договір на закупівлю:

2 станцій управління та 20 безпілотників Fly Eye;

78 мультикоптерів Matrice;

2 наземних систем для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate.

Мінцифра повідомляє, що до кінця літа координатори проєкту планують закрити перше завдання – закупити 200 дронів-розвідників.