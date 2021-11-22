Заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Алексей Шандар вручил бойцам именное огнестрельное оружие, ведомственные награды и ценные подарки.

Читайте также Масштабные военные учения Украины с НАТО: чему научились украинские бойцы

Бригадный генерал также поздравил всех военнослужащих с Днем ДШВ ВСУ. После этого молодые срочники принесли Клятву десантника и надели маруновые береты.

Учения десантников на Житомирщине

На полигоне в Житомирской области отработали масштабные практические действия:

подразделений Десантно-штурмовых войск;

истребительной и военно-транспортной авиации Воздушных сил;

армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В ходе одного из этапов практических действий состоялось десантирование с самолетов Ил-76 нескольких единиц боевых машин десанта БМД-2 и тактического воздушного десанта.

Десантники провели учения в Житомирской области / Фото Минобороны

Руководитель учений подполковник Олег Баляс объяснил, что по сценарию учений рейдовому отряду была определена задача по уничтожению объекта противника. С этой целью:

высадили тактический воздушный десант,

осуществили захват площадки приземления,

выдвинули подразделение к определенному рубежу с целью нанесения огневого поражения по объекту противника.

Все действия поддерживались подразделениями авиации Воздушных сил, также армейской авиации Сухопутных войск. По результатам учений все мероприятия были выполнены в полном объеме, а также планово и своевременно. Этому предшествовали мероприятия по планированию и подготовке к ведению боевых действий. Десантирование боевой техники, личного состава и грузов было осуществлено на определенную площадку приземления,

– добавил офицер.

Кроме того, в ходе тактических учений отработали доставку минометных подразделений на вертолетах армейской авиации, эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя.

Десантники провели учения в Житомирской области: смотрите видео