Заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Алексей Шандар вручил бойцам именное огнестрельное оружие, ведомственные награды и ценные подарки.
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Бригадный генерал также поздравил всех военнослужащих с Днем ДШВ ВСУ. После этого молодые срочники принесли Клятву десантника и надели маруновые береты.
Учения десантников на Житомирщине
На полигоне в Житомирской области отработали масштабные практические действия:
- подразделений Десантно-штурмовых войск;
- истребительной и военно-транспортной авиации Воздушных сил;
- армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
В ходе одного из этапов практических действий состоялось десантирование с самолетов Ил-76 нескольких единиц боевых машин десанта БМД-2 и тактического воздушного десанта.
Десантники провели учения в Житомирской области / Фото Минобороны
Руководитель учений подполковник Олег Баляс объяснил, что по сценарию учений рейдовому отряду была определена задача по уничтожению объекта противника. С этой целью:
- высадили тактический воздушный десант,
- осуществили захват площадки приземления,
- выдвинули подразделение к определенному рубежу с целью нанесения огневого поражения по объекту противника.
Все действия поддерживались подразделениями авиации Воздушных сил, также армейской авиации Сухопутных войск. По результатам учений все мероприятия были выполнены в полном объеме, а также планово и своевременно. Этому предшествовали мероприятия по планированию и подготовке к ведению боевых действий. Десантирование боевой техники, личного состава и грузов было осуществлено на определенную площадку приземления,
– добавил офицер.
Кроме того, в ходе тактических учений отработали доставку минометных подразделений на вертолетах армейской авиации, эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя.
Десантники провели учения в Житомирской области: смотрите видео