Заступник командувача Десантно-штурмових військ Зброних сил України Олексій Шандар вручив бійцям іменну вогнепальну зброю, відомчі відзнаки та ціні подарунки.

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Бригадний генерал також привітав усіх військовослужбовців з Днем ДШВ ЗСУ. Після цього молоді строковики склали Клятву десантника та вдягнули марунові берети.

Навчання десантників на Житомирщині

На полігоні у Житомирській області відпрацювали масштабні практичні дії:

підрозділів Десантно-штурмових військ;

винищувальної та військово-транспортної авіації Повітряних Сил;

армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.

Під час одного з етапів практичних дій відбулося десантування з літаків Іл-76 декількох одиниць бойових машин десанту БМД-2 та тактичного повітряного десанту.

Десантники провели навчання у Житомирській області / Фото Міноборони

Керівник навчання підполковник Олег Баляс пояснив що, за сценарієм, рейдовому загону було визначено завдання щодо знищення об'єкту противника. З цією метою:

висадили тактичний повітряний десант,

здійснили захоплення площадки приземлення,

висунули підрозділ до визначеного рубежу з метою нанесення вогневого ураження по об'єкту противника.

Всі дії підтримувалися підрозділами авіації Повітряних сил, а також армійської авіації Сухопутних військ. За результатами навчання, всі заходи були виконані в повному обсязі, а також планово та своєчасно. Цьому передували заходи планування та підготовки до ведення бойових дій. Десантування бойової техніки, особового складу та вантажів було здійснено на визначену площадку приземлення,

– додав офіцер.

Окрім цього, у ході тактичного навчання відпрацювали доставку мінометних підрозділів вертольотами армійської авіації, евакуацію поранених та пошкодженої техніки з поля бою.

Десантники провели навчання на Житомирщині: дивіться відео