Об этом сообщил ресурс Naval News. Затем информацию подтвердили и украинским журналистам анонимные источники в Генштабе ВСУ.

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Какие корабли направляются к побережью

Корабли российских ВМС в 12 часов 15 марта были уже достаточно близки к украинскому побережью. На спутниковом снимке Sentinel 2 заметили не менее 14 судов.

Десантні кораблі Росії прямують до узбережжя біля Одеси
Локация кораблей по состоянию на 11:47 / Изображение Naval News

Предварительный анализ позволил выделить там 3 группы:

  • две из них – боевые корабли;
  • одна – несколько десантных судов.

Вероятные виды этих кораблей:

  • Северную группу может возглавлять буксир или тральщик.
  • Позади него два десантных корабля класса Ropucha, а также один буксир и трейлер Ropucha.

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