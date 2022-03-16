Об этом сообщил ресурс Naval News. Затем информацию подтвердили и украинским журналистам анонимные источники в Генштабе ВСУ.

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Какие корабли направляются к побережью

Корабли российских ВМС в 12 часов 15 марта были уже достаточно близки к украинскому побережью. На спутниковом снимке Sentinel 2 заметили не менее 14 судов.



Локация кораблей по состоянию на 11:47 / Изображение Naval News

Предварительный анализ позволил выделить там 3 группы:

две из них – боевые корабли;

одна – несколько десантных судов.

Вероятные виды этих кораблей:

Северную группу может возглавлять буксир или тральщик.

Позади него два десантных корабля класса Ropucha, а также один буксир и трейлер Ropucha.

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