Об этом сообщил ресурс Naval News. Затем информацию подтвердили и украинским журналистам анонимные источники в Генштабе ВСУ.
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Какие корабли направляются к побережью
Корабли российских ВМС в 12 часов 15 марта были уже достаточно близки к украинскому побережью. На спутниковом снимке Sentinel 2 заметили не менее 14 судов.
Локация кораблей по состоянию на 11:47 / Изображение Naval News
Предварительный анализ позволил выделить там 3 группы:
- две из них – боевые корабли;
- одна – несколько десантных судов.
Вероятные виды этих кораблей:
- Северную группу может возглавлять буксир или тральщик.
- Позади него два десантных корабля класса Ropucha, а также один буксир и трейлер Ropucha.
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