Десантні кораблі Росії прямують до узбережжя біля Одеси

Про це повідомив ресурс Naval News. Потім інформацію підтвердили й українським журналістам анонімні джерела в Генштабі ЗСУ.

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Які кораблі прямують до узбережжя

Кораблі російських ВМС о 12 годині 15 березня були вже досить близько до українського узбережжя. На супутниковому знімку Sentinel 2 помітили щонайменше 14 суден.



Локація кораблів станом на 11:47 / Зображення Naval News

Попередній аналіз дозволив виділити там 3 групи:

дві з них – бойові кораблі;

одна – кількох десантних суден.

Які кораблі наближаються до берега

Попереду північної групи, ймовірно, йде буксир або тральщик. Позаду нього 2 десантні кораблі класу Ropucha. Також там є ще один буксир і трейлер Ropucha.

Південну групу веде крейсер "Москва". Ймовірно, до її складу входять 2 десантні кораблі класу "Алігатор" і десантний корабель класу "Іван Грен" чи "Петр Моргунов". Є там також і менший військовий корабель. Журналісти припустили, що це може бути ракетний корвет класу "Буян-М".

Також там є група менших військових кораблів. Найімовірніше, це ракетні корвети.

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Звідки вони вирушили

Журналісти вважають, що десантні кораблі вирушили безпосередньо зі своїх вихідних позицій – узбережжя Криму. Слід зауважити, що раніше російські військові вже підпливали близько до Одеси. Проте цього разу все вказує на те, що це справді може бути десант. Про можливість такого розвитку подій вже говорили двома днями раніше.

Як зазначає видання, раніше олександр лукашенко продемонстрував плани висадки десанту під Одесою. Втім, це була очевидна помилка розвідки, оскільки протягом наступних днів висадки не відбувалися. Але загроза така була завжди.