Все, що побачить ворог – дно Чорного моря
Про загрозу висадки російського десанту заявив глава Одеської ОВА Максим Марченко. Він запевнив, що українські військовослужбовці готові до цього.
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Марченко запевнив, що все, що побачить ворог у разі нападу – дно Чорного моря.
Глава Одеської ОВА також заявив, що в області 14-го березня – все спокійно.
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