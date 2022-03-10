Зробивши 5 пострілів у повітря, російський корабель пішов самі знаєте куди. Наразі не відомо, яке саме судно це було.

До теми Активність кораблів Росії у Чорному морі відсутня: Назаров про ситуацію в Одесі

Спроби залякувань рашистів потрапили на відео. "Скотиняки пуляють по горобцях, бо вони мерзоти. Залякують Одесу? Русский корабль, іди на**й!" – підсумував представник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Раніше один із російських кораблів уже поплатився за своє зухвальство. Наші морпіхи підбили, імовірно, гордість рашистського флоту – патрульний корабель проєкту 22160 "Василь Биков". Так буде і з усіма наступними, які наважаться погрожувати Одесі.

Російський корабель стріляє у небо над Одесою: дивіться відео

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