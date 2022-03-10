Произведя 5 выстрелов в воздух, русский корабль пошел сами знаете куда. Пока не известно, какое судно это было.

На тему Активность кораблей России в Черном море отсутствует: Назаров о ситуации в Одессе

Попытки запугиваний рашистов попали на видео. "Скоты пуляют по воробьям, потому что они мрази. Запугивают Одессу? Русский корабль, иди на**й!" – подытожил представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук .

Ранее один из российских кораблей уже поплатился за свою дерзость. Наши морпехи подбили, вероятно, гордость рашистского флота – патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" . Так будет и со всеми последующими, которые отважатся угрожать Одессе.

Российский корабль стреляет в небо над Одессой: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!