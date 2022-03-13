У регіоні Чорного моря вони планували це ще 3 – 4 дні тому. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
До речі СБУ затримала зрадників України у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку
Чому орки звернули
За словами Данілова була погода, вони вимушені були піти в Севастополь. Тепер орки повертаються.
У них є велике бажання зараз почати десантування на території Одеси й Одеської області. Але на них там чекають,
– попередив чиновник.
"Легкої прогулянки" не вийде
Однак у росіян не вийде легкої прогулянки Одеською областю. Окупанти вже якось планували пройти Хрещатиком.
Данілов запевнив, ситуація там під контролем. Їх там зустрінуть так само як в Чернігівській та Київській областях.
Важливо – Попереду великі бої, але ми вже перемагаємо, – офіцер ЗСУ: