В регионе Черного моря они планировали это еще 3 – 4 дня назад. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Кстати СБУ задержала предателей Украины в Харькове, Одессе и Северодонецке
Почему орки свернули
По словам Данилова, была погода, они вынуждены были уйти в Севастополь. Теперь орки возвращаются.
У них большое желание сейчас начать десантирование на территории Одессы и Одесской области. Но их там ждут,
– предупредил чиновник.
"Легкой прогулки" не получится
Однако у россиян не получится легкой прогулки по Одесской области. Оккупанты уже как-то планировали пройти по Крещатику.
Данилов заверил, что ситуация там под контролем. Их там встретят так же, как в Черниговской и Киевской областях.
Важно – Впереди большие бои, но мы уже побеждаем, – офицер ВСУ: