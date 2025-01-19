Об этом рассказывает 24 канал со ссылкой на DeepState. В районе Часового Яра продолжаются ожесточенные бои, где 24 отдельная механизированная бригада ВСУ активно уничтожает технику противника.

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24 ОМБр держит оборону в районе стадиона "Авангард"

Оккупанты, в частности подразделения воздушно-десантных войск РФ, продолжают штурмовые действия, пытаясь пробиться в микрорайоны города, в частности Новосеверный и Шевченко.

Королевская бригада вместе с прикомандированными делают все возможное, но враг сосредоточил здесь подразделения воздушно-десантных войск, которые отличаются качественной подготовкой,

– говорится в заметке.

В то же время враг, несмотря на свою техническую оснащенность, имеет серьезные трудности. Поскольку в этих штурмовых подразделениях сосредоточена боевая техника и десантники с подготовкой до шести месяцев, ситуация намного сложнее по сравнению с другими направлениями, где на первой линии фронта воюют контрактники с меньшей подготовкой.