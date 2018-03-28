Десантные учения на Житомирщине: как готовят элиту войск
Около двухсот курсантов-контрактников готовятся стать десантниками на Житомирщине. На местном полигоне они проведут минимум три месяца.
Готовят будущих военных профессиональные инструкторы – у всех за плечами по несколько лет боевого опыта.
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"Советское оружие – простое до невозможности, но из всего есть своя специфика – из всего есть какие-то свои приемы. Ребята умные, ребята толковые, ребята стараются что-то для себя взять, хотят учиться", – рассказал Станислав Стовбан.
На полигоне ребята будут по крайней мере два месяца, после этого – их распределят в десантные подразделения, в том числе и те, которые воюют на Востоке Украины. А уже в апреле ожидают резервистов оперативного резерва – для них уже обустроили лагерь и разработали курс обучения.
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