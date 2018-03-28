Десантні навчання на Житомирщині: як готують еліту військ

Близько двохсот курсантів-контрактників готуються стати десантниками на Житомирщині. На місцевому полігоні вони проведуть щонайменше три місяці.

Готують майбутніх військових професійні інструктори – у всіх за плечима по декілька років бойового досвіду.

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"Радянська зброя – проста до неможливості, але зі всього є своя специфіка – зі всього є якісь свої прийоми. Хлопці розумні, хлопці толкові, хлопці стараються щось для себе взяти, бажають вчитися", – розповів Станіслав Стовбан.

На полігоні хлопці будуть щонайменше два місяці, після цього – їх розподілять у десантні підрозділи, зокрема і ті, які воюють на Сході України. А вже у квітні чекають на резервістів оперативного резерву – для них вже облаштували табір та розробили курс навчання.

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