Об этом 24 каналу сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он считает, что объявленная Кремлем "десатанизация" относится именно к России, а не к Украине.
Кстати В Херсонской области кадыровцы "влипли" из-за ролика в тиктоке: военный рассказал интересную историю
Почему в России заговорили о "десатанизации" Украины
Подоляк отметил, что малообразованные и малокультурные варвары всегда ищут глобальный тезис, в рамках которого они с кем-то воюют.
И когда такие оборванцы приходят в высокоразвитую и цивилизованную страну, которая выглядит совсем иначе, им, чтобы оправдать свое ничтожество, нужно придумать какую-то пафосную цель.
– заявил советник главы ОПУ.
Потому, по словам Подоляка, российские захватчики и придумали, что будут бороться с какими-то сектами в Украине.
Однако, отметил он, надо понимать, что украинцы гораздо умнее, культурнее, образованнее и интеллигентнее, чем россияне. Даже при тяжелых условиях у нас нет абстрактной ненависти, есть только конкретное – к врагу. А у россиян она есть, и они это продают в своей пропаганде.
Подоляк предположил, почему в России заговорили о "десатанизации" Украины и озвучил нашу миссию: смотрите видео
Что будет делать Украина
Подоляк считает, что "десатанизация" касается именно России. Она должна пройти через все это – демилитаризацию, децентрализацию, деимпериализацию и десатанизацию. К тому же РПЦ больше похоже не на церковь, а на "олигархов на свечах".
Я не понимаю желания Европы втянуть в себя эту "чужеродную кровь", зачем это сделали? Россия не является ценностно-европейской страной, она застряла в другом измерении,
– сказал советник председателя ОПУ.
Он отметил, что у россиян есть "вирус", и это не коронавирус, а более опасный вирус, когда человек думает, что можно кого-то купить, убивать, насиловать или диктовать условия силой.
Желательно, чтобы этого не было на свете. Поэтому на сегодняшний день это наша миссия – "десатанизации" России, будем их десатанизировать, если они этого хотят,
– подчеркнул Подоляк.
По его словам, если нужно было покупать у россиян нефть, то можно это делать, но через посредников, таких себе "санитарных комнат", чтобы вести переговоры с Россией и ничем от них не заразиться.
Россияне хотят "десатанизировать" Украину: что известно
- В России продолжают придумывать бред о так называемой "спецоперации" в Украине. На этот раз захватчики заговорили о якобы "десатанизации" нашей страны.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов дал ответ россиянам. Он заявил, что в "десатанизации" нуждаются именно члены Совета безопасности России, а в ВСУ для этого есть замечательные экзорцисты.
- Аналитики Института изучения войны считают, что заявления об "украинских сатанистах" делаются с целью удовлетворить группы религиозных меньшинств в российских вооруженных силах.