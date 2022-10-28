Про це 24 каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він вважає, що оголошена Кремлем "десатанізація" має стосунок саме до Росії, а не України.

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Чому в Росії заговорили про "десатанізацію" України

Подоляк зазначив, що малоосвічені й малокультурні варвари завжди шукають глобальну тезу, в рамках якої вони з кимось воюють.

І коли такі обірванці приходять у високорозвинену та цивілізовану країну, яка виглядає зовсім інакше, їм, щоб виправдати свою нікчемність, треба вигадати якусь пафосну ціль,

– заявив радник голови ОПУ.

Тому, за словами Подоляка, російські загарбники й вигадали, що будуть боротися з якимись сектами в Україні.

Однак, зауважив він, треба розуміти, що українці набагато розумніші, культурніші, освіченіші та інтелігентніші, ніж росіяни. Навіть за тяжких умов у нас немає абстрактної ненависті, є лише конкретна – до ворога. А в росіян вона є, і вони це "продають" у своїй пропаганді.

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Що буде робити Україна

Подоляк вважає, що "десатанізація" стосується саме Росії. Вона має пройти через усе це – демілітаризацію, децентралізацію, деімперіалізацію та десатанізацію. До того ж РПЦ більше схоже не на церкву, а на "олігархів на свічках".

Я не розумію бажання Європи втягнути в себе цю "чужорідну кров", навіщо це зробили? Росія не є ціннісно-європейською країною, вона застрягла в іншому вимірі,

– сказав радник голови ОПУ.

Він зауважив, що росіяни мають "вірус", і це не коронавірус, а більш небезпечний вірус, коли людина думає, що можна когось купити, вбивати, гвалтувати чи диктувати умови силою.

Бажано, щоб цього не було в світі. Тому на сьогодні це наша місія – "десатанізації" Росії, будемо їх десатанізовувати, якщо вони цього хочуть,

– наголосив Подоляк.

За його словами, якщо треба було купувати в росіян нафту, то можна це робити, але через посередників, таких собі "санітарних кімнат", щоб вести переговори з Росією й нічим від них не заразитися.

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