Дещица призвал заробитчан не возвращаться на Пасху домой
Посол Украины в Польше Андрей Дещица попросил украинских заробитчан за границей прервать многолетнюю традицию и не возвращаться на Пасхальные праздники в Украину. Провести праздник с родными все равно не удастся из-за необходимости 14-дневной обсервации.
Если заробитчане и захотят вернуться на праздники в Украину, им не удастся провести праздник в кругу родных. Об этом украинский дипломат и бывший глава МИД рассказал в коментарии изданию Укринформ.
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Ведь все, кто приезжают из-за границы, по постановлению Кабмина должны пройти 14-дневную обсервацию. Поэтому праздничная литургия и вкушение колбаски пройдет без тех, кто недавно вернулся с заработков.
Кроме того, дипломат предупредил, что теперь доехать в Украину будет проблематичнее, ведь:
- с полуночи 7 апреля на украинско-польской границе будут функционировать только два автомобильных пункта пропуска "Корчева-Краковец" и "Дорогуск-Ягодин", которые в пешем режиме пересечь будет невозможно.
- перестанет действовать механизм, который функционировал до наших дней: ГСЧС и местные власти уже не будут направлять автобусы, чтобы перевозить через границу людей, которые будут собираться с польской стороны границы.
Однако есть и положительная новость для украинцев в Польше: в ближайшее время планируется организация авиационных и железнодорожных спецрейсов.
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