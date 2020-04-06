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      Дещица призвал заробитчан не возвращаться на Пасху домой

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      Заробитчан просят не возвращаться в Украину на Пасху / vn.20minut.ua

      Посол Украины в Польше Андрей Дещица попросил украинских заробитчан за границей прервать многолетнюю традицию и не возвращаться на Пасхальные праздники в Украину. Провести праздник с родными все равно не удастся из-за необходимости 14-дневной обсервации.

      Если заробитчане и захотят вернуться на праздники в Украину, им не удастся провести праздник в кругу родных. Об этом украинский дипломат и бывший глава МИД рассказал в коментарии изданию Укринформ.

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      Ведь все, кто приезжают из-за границы, по постановлению Кабмина должны пройти 14-дневную обсервацию. Поэтому праздничная литургия и вкушение колбаски пройдет без тех, кто недавно вернулся с заработков.

      Кроме того, дипломат предупредил, что теперь доехать в Украину будет проблематичнее, ведь:

      • с полуночи 7 апреля на украинско-польской границе будут функционировать только два автомобильных пункта пропуска "Корчева-Краковец" и "Дорогуск-Ягодин", которые в пешем режиме пересечь будет невозможно.
      • перестанет действовать механизм, который функционировал до наших дней: ГСЧС и местные власти уже не будут направлять автобусы, чтобы перевозить через границу людей, которые будут собираться с польской стороны границы.

      Однако есть и положительная новость для украинцев в ​​Польше: в ближайшее время планируется организация авиационных и железнодорожных спецрейсов.


      Какие пункты пропуска и в дальнейшем будут работать / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости политики Госпогранслужба Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Польши МИД Украины Заробитчане
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