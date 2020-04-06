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      Дещиця закликав заробітчан не вертатися на Великдень додому

      - Читать новость на русском
      Заробітчан просять не повертатися в Україну на Великдень / vn.20minut.ua

      Посол України в Польщі Андрій Дещиця попросив українських заробітчан за кордоном перервати багаторічну традицію і не повертатися на Великодні свята в Україну. Провести свято з рідними все одно не вдасться через необхідність 14-денної обсервації.

      Якщо заробітчани і захочуть повернутися на свята в Україну, їм не вдасться провести свято у колі рідних. Про це український дипломат та колишній очільник МЗС розповів у кометарі виданню Укрінформ.

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      Адже усі, хто приїжджають з-за кордону, за постановою Кабміну повинні пройти 14-денну обсервацію. Тому святкова літургія і куштування ковбаски мине без тих, хто нещодавно повернувся з заробітків.

      Окрім того, дипломат попередив, що тепер доїхати в Україну буде проблемніше, адже:
      • з опівночі 7-го квітня на українсько-польському кордоні функціонуватимуть лише два автомобільні пункти пропуску "Корчова-Краківець" і "Дорогуськ-Ягодин", які у пішому режимі перетнути буде неможливо.
      • перестане діятиме механізм, який функціонував донині: ДСНС і місцева влада уже не направлятимуть автобуси, щоб перевозити через кордон людей, які збиратимуться з польського боку кордону.

      Однак є і позитивна новина для українців у Польщі: найближчим часом планується організація авіаційних та залізничних спецрейсів.

      Які пунтки пропуску і надалі працюватимуть / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Новини політики Держприкордонслужба Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Польщі МЗС України Заробітчани
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