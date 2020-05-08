Десять депутатов пропустили 90% голосований в Раде: антирейтинг прогульщиков

Комитет избирателей проанализировал участие нардепов в голосованиях Верховной Рады от начала 2020 года. За это время 10 парламентариев пропустили 90% голосований рады. Антилидером является Александр Герега.

Часть народных депутатов фактически саботирует работу парламента, сообщили в фейсбуке Комитета избирателей.

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Какие нардепы больше всех прогуливают голосования

Антилидером является Александр Герега (совладелец сети "Эпицентр"). От начала 2020 года он принял участие лишь в 0,38% голосований Рады. В целом нажал кнопку 8 раз за более четыре месяца работы. В частности, проголосовал за ряд законов, связанных с противодействием коронавирусу и поддержал назначение Ирины Венедиктовой главой Офиса генпрокурора, а Игоря Петрашко – министром экономики.

(совладелец сети "Эпицентр"). От начала 2020 года Рады. В целом нажал кнопку 8 раз за более четыре месяца работы. В частности, проголосовал за ряд законов, связанных с противодействием коронавирусу и поддержал назначение Ирины Венедиктовой главой Офиса генпрокурора, а Игоря Петрашко – министром экономики. Бизнесмен и столичный застройщик Вадим Столар (ОПЗЖ). Принял участие в 1,1% голосований .

(ОПЗЖ). Принял участие в . Волынский бизнесмен и совладелец сети автозаправочных комплексов WOG Степан Ивахив (группа "За будущее"). Принял участие лишь в 3,2% голосований Рады за четыре месяца.

(группа "За будущее"). Принял участие лишь в Рады за четыре месяца. Бывший телеведущий "1+1" Александр Дубинский ("Слуга народа") – 4,2% голосований .

("Слуга народа") – . Также среди антилидеров Антон Яценко ("За будущее") – 4,8% голосований, Игорь Палица ("За будущее") – 6,7%, Дмитрий Шенцев (внефракционный) – 6,4%, Геннадий Вацак ("За будущее") – 8,9%, Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 8,9% и Игорь Абрамович (ОПЗЖ) – 9,9% голосований.

По словам главы КИУ Алексея Кошеля, сложно понять объективные причины, по которым нардепы не участвуют в голосованиях Рады несколько месяцев подряд. Это вопрос к руководству фракций.

В частности, это касается фракции "Слуга народа" и Александра Дубинского, который представляет партию и почти не голосует в Раде,

– отметил Кошель.

И добавил, что другие депутаты из списка – представители крупного бизнеса, их интересы пребывания в парламенте не сводятся только к участию в голосованиях.

К слову, начиная с 1 января 2020 года в Раде произошло 2088 голосований.

Важно! С 1 ноября 2020 года в Верховной Раде действует система штрафов для депутатов, которые регулярно прогуливают заседания.