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      Десять депутатов пропустили 90% голосований в Раде: антирейтинг прогульщиков

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      Кто из нардепов больше всего пропускал голосования в Раде в 2020
      Десять депутатов пропустили 90% голосований в Раде / delo.ua

      Комитет избирателей проанализировал участие нардепов в голосованиях Верховной Рады от начала 2020 года. За это время 10 парламентариев пропустили 90% голосований рады. Антилидером является Александр Герега.

      Часть народных депутатов фактически саботирует работу парламента, сообщили в фейсбуке Комитета избирателей.

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      Какие нардепы больше всех прогуливают голосования

      • Антилидером является Александр Герега (совладелец сети "Эпицентр"). От начала 2020 года он принял участие лишь в 0,38% голосований Рады. В целом нажал кнопку 8 раз за более четыре месяца работы. В частности, проголосовал за ряд законов, связанных с противодействием коронавирусу и поддержал назначение Ирины Венедиктовой главой Офиса генпрокурора, а Игоря Петрашко – министром экономики.
      • Бизнесмен и столичный застройщик Вадим Столар (ОПЗЖ). Принял участие в 1,1% голосований.
      • Волынский бизнесмен и совладелец сети автозаправочных комплексов WOG Степан Ивахив (группа "За будущее"). Принял участие лишь в 3,2% голосований Рады за четыре месяца.
      • Бывший телеведущий "1+1" Александр Дубинский ("Слуга народа") – 4,2% голосований.
      • Также среди антилидеров Антон Яценко ("За будущее") – 4,8% голосований, Игорь Палица ("За будущее") – 6,7%, Дмитрий Шенцев (внефракционный) – 6,4%, Геннадий Вацак ("За будущее") – 8,9%, Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 8,9% и Игорь Абрамович (ОПЗЖ) – 9,9% голосований.

      По словам главы КИУ Алексея Кошеля, сложно понять объективные причины, по которым нардепы не участвуют в голосованиях Рады несколько месяцев подряд. Это вопрос к руководству фракций.

      В частности, это касается фракции "Слуга народа" и Александра Дубинского, который представляет партию и почти не голосует в Раде,
      – отметил Кошель.

      И добавил, что другие депутаты из списка – представители крупного бизнеса, их интересы пребывания в парламенте не сводятся только к участию в голосованиях.

      К слову, начиная с 1 января 2020 года в Раде произошло 2088 голосований.

      Важно! С 1 ноября 2020 года в Верховной Раде действует система штрафов для депутатов, которые регулярно прогуливают заседания. 

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Законодательство Олександр Дубинский Оппозиционная платформа – За жизнь Слуга народа Верховная Рада Герега Александр Владимирович Новости политики
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