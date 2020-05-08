Десять депутатів пропустили 90% голосувань у Раді: антирейтинг прогульників

Комітет виборців проаналізував участь нардепів у голосуваннях Верховної Ради від початку 2020 року. За цей час 10 парламентарів пропустили 90% голосувань Ради. Антилідером є Олександр Герега.

Частина народних депутатів фактично саботує роботу парламенту, повідомили у фейсбуці Комітету виборців.

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Які нардепи найбільше прогулюють голосування

Антилідером є Олександр Герега (співвласник мережі "Епіцентр"). Від початку 2020 року він взяв участь лише 0,38% голосувань Ради. Загалом натиснув кнопку 8 разів за понад чотири місяці роботи. Зокрема, проголосував за низку законів, пов’язаних із протидією коронавірусу та підтримав призначення Ірини Венедіктової очільницею Офісу генпрокурора, а Ігоря Петрашка – міністром економіки.

(співвласник мережі "Епіцентр"). Від початку 2020 року Ради. Загалом натиснув кнопку 8 разів за понад чотири місяці роботи. Зокрема, проголосував за низку законів, пов’язаних із протидією коронавірусу та підтримав призначення Ірини Венедіктової очільницею Офісу генпрокурора, а Ігоря Петрашка – міністром економіки. Бізнесмен і столичний забудовник Вадим Столар (ОПЗЖ). Взяв участь в 1,1% голосувань.

(ОПЗЖ). Взяв участь в Волинський бізнесмен і співвласник мережі автозаправних комплексів WOG Степан Івахів (група "За майбутнє"). Взяв участь лише в 3,2% голосувань Ради за чотири місяці.

(група "За майбутнє"). Взяв участь лише в Ради за чотири місяці. Колишній телеведучий "1+1" Олександр Дубінський ("Слуга Народу") – 4,2% голосувань.

("Слуга Народу") – Також серед антилідерів Антон Яценко ("За майбутнє") – 4,8% голосувань, Ігор Палиця ("За майбутнє") – 6,7%, Дмитро Шенцев (позафракційний) – 6,4%, Геннадій Вацак ("За майбутнє") – 8,9%, Вадим Рабінович (ОПЗЖ) – 8,9% та Ігор Абрамович (ОПЗЖ) – 9,9% голосувань.

За словами голови КВУ Олексія Кошеля, складно зрозуміти об’єктивні причини, через які нардепи не беруть участь в голосуваннях Ради кілька місяців поспіль. Це питання до керівництва фракцій.

Зокрема, це стосується фракції "Слуга Народу" та Олександра Дубінського, який представляє партію і майже не голосує в Раді,

– зазначив Кошель.

Та додав, що інші депутати зі списку – представники великого бізнесу, їхні інтереси перебування в парламенті не зводяться лише до участі в голосуваннях.

До слова, починаючи з 1 січня 2020 року в Раді відбулося 2088 голосувань.

Важливо! З 1 листопада 2020 року у Верховній Раді діє система штрафів для депутатів, які регулярно прогулюють засідання.