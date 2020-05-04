Коли відбудеться наступне засідання Верховної Ради: відповідь "Слуги народу"

Наступне пленарне засідання Верховної Ради може відбутись у вівторок, 12 травня. Які питання розглядатимуть нардепи – наразі невідомо.

Порядок денний засідання 12 травня ще формуватимуть комітети. Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура у телеграмі.

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Зазначимо, що востаннє народні депутати збирались 30 квітня – на позачергове засідання парламенту. Як повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, з 20 травня нардепи планують повернутись до роботи чергової сесії.

Зазначимо, через карантин з 17 березня Верховна Рада скасувала всі пленарні засідання. До завершення карантину депутати погодилися зосередитися на роботі в комітетах. Голова парламенту за пропозицією погоджувальної ради депутатських фракцій може скликати пленарні засідання.

Зверніть увагу! Карантин в Україні продовжили до 22 травня. Проте вже з 11 числа розпочнеться зняття певних обмежень, як це передбачалося у плані виходу з карантину від уряду.



Як Україна виходитиме з карантину / Інфографіка 24 каналу