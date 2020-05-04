Когда состоится следующее заседание Верховной Рады: ответ "Слуги народа"

Следующее пленарное заседание Верховной Рады может состояться во вторник, 12 мая. Какие вопросы будут рассматривать нардепы – пока неизвестно.

Повестку дня заседания 12 мая еще будут формировать комитеты. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в телеграме.

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Отметим, что последний раз народные депутаты собирались 30 апреля – на внеочередное заседание парламента. Как сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, с 20 мая нардепы планируют вернуться к работе очередной сессии.

Отметим, что из-за карантина с 17 марта Верховная Рада отменила все пленарные заседания. До завершения карантина депутаты согласились сосредоточиться на работе в комитетах. Председатель парламента по предложению согласительного совета депутатских фракций может созвать пленарные заседания.

Обратите внимание! Карантин в Украине продлили до 22 мая. Однако уже с 11 числа начнется снятие определенных ограничений, как это предполагалось в плане выхода из карантина от правительства.

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