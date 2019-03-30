Десятерых предполагаемых террористов арестовали в Германии

В течение суток правоохранители провели обыски в Эссене, Дюссельдорфе, Вуппертале, Менхенгладбахе, Дуйсбурге и Ульме.

В ходе антитеррористических операций в Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге полиция арестовала десять вероятных исламистов, предположительно планировавших атаку, сообщает телеканал n-tv.

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Спецслужбы подозревают этих людей подготовке серьезного преступления, наносящего ущерб государству. Один из задержанных – таджик, о национальности других ничего неизвестно. Кроме того, данных о конкретной цели вероятных исламистов нет.

Полиция расследует возможные связи задержанных с террористической группировкой ИГИЛ.

Что такое "Исламское государство"?

Это мусульманская террористическая организация с идеологией "джихадизма" (войны против всех "неверных" Исламу). Ее боевики стремятся установить всемирный халифат во главе с халифом-преемником пророка Мухаммеда. Территориальная экспансия ИГ втянула в конфликт вооруженные формирования стран Ближнего Востока, Афганистана, Африки. Под разными названиями существует аж с 1999 года. Численность – не менее 10 тысяч боевиков, а также разветвленная сеть сторонников чуть ли не во всех странах мира.