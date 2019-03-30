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      Десятьох ймовірних терористів заарештували у Німеччині

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      Десятьох ймовірних терористів заарештували у Німеччині
      Десятьох ймовірних терористів заарештували у Німеччині / Фото з відкритих джерел

      Впродовж доби правоохоронці провели обшуки в Ессені, Дюссельдорфі, Вупперталі, Менхенгладбаху, Дуйсбурзі та Ульмі.

      У ході антитерористичних операцій у Північному Рейні-Вестфалії і Баден-Вюртемберзі поліція заарештувала десять ймовірних ісламістів, які вірогідно планували атаку, повідомляє телеканал n-tv.

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      Спецслужби підозрюють цих людей підготовці серйозного злочину, що завдає шкоди державі. Один із затриманих – таджик, про національність інших нічого невідомо. Крім того, даних про конкретну мету ймовірних ісламістів немає.

      Поліція розслідує можливі зв'язки затриманих із терористичним угрупуванням ІДІЛ.

      Що таке "Ісламська держава"?Це мусульманська терористична організація з ідеологією "джихадизму" (війни проти всіх "невірних" Ісламу). Її бойовики прагнуть встановити всесвітній халіфат на чолі з халіфом-наступником пророка Мухаммеда. Територіальна експансія ІД втягнула у конфлікт збройні формування різних країн Близького Сходу, Афганістану, Африки. Під різними назвами існує аж з 1999 року. Чисельність – не менше за 10 тисяч бойовиків, а також розгалужена мережа прихильників чи не в усіх країнах світу.

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      Теги: Новини політики Тероризм Арешт Поліція Ісламська держава
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