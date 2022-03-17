Об этом сообщил заместитель изюмского городского головы Владимир Мацокин. По его словам, людям по возможности пытаются помочь.
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Однако в условиях отсутствия связи, частичной оккупации, взорванных мостов это не всегда эффективно. Списков умерших нет, как нет и их захоронения, ритуальные службы не работают, а родные хоронят погибших по дворам,
– отметил чиновник.
Владимир Мацокин отметил, когда прекратятся обстрелы и будет восстановлен контроль, умершими будут заниматься судмедэксперты, полиция и коммунальщики.
К слову, в Изюме нет единого списка тех, кому удалось эвакуироваться: есть разрозненные списки, которые ведут разные волонтерские группы.
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