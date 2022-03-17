Про це повідомив заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін. За його словами, людям по можливості намагаються допомогти.

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Однак в умовах відсутності зв'язку, часткової окупації, зірваних мостів це не завжди ефективно. Списків померлих немає, як немає і їх поховання, ритуальні служби не працюють, а рідні ховають загиблих по дворах,

– зазначив посадовець.

Володимир Мацокін зазначив, коли припиняться обстріли і буде відновлений контроль, померлими займатимуться судмедексперти, поліція та комунальники.

До слова, в Ізюмі немає єдиного списку тих, кому вдалося евакуюватися: є розрізнені списки, які ведуть різні волонтерські групи.

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