По предварительным данным, в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия убытки составляют 13 миллиардов евро. Об этом заявил кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет.

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Он подчеркнул, что убытки в соседней земле Рейнланд-Пфальц являются такими же высокими. Поэтому будущий национальный фонд восстановления должен составлять от 20 до 30 миллиардов евро.

Разрушительные последствия стихии

В земле Северный Рейн-Вестфалия повреждены более 150 школ. В 8 из них обучение проводить уже не могут. Также повреждено более 200 детских садов, столько же кабинетов врачей и 50 аптек.

Лашет добавил, что наводнение было крупнейшим стихийным бедствием, которому подверглась земля Северный Рейн-Вестфалия. К слову, все земли Германии уже заявили, что готовы внести нужную сумму в национальный фонд восстановления.

Кандидат в канцлеры отметил, чтобы согласовать этот вопрос, нужна ускоренная парламентская процедура. Бундестаг может обсудить тему еще в августе.

Наводнения в Германии: коротко