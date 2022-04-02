Военнослужащие Национальной гвардии в составе сил обороны, в частности, приняли участие в боях и освобождении около 20 населенных пунктов в Киевской области. Фото и видео результатов зачистки обнародовали на официальной странице МВД Украины в фейсбуке.

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Потери врага в Киевской области

Отмечается, что бойцы Нацгвардии вместе с ВСУ и силами обороны продолжают зачистку населенных пунктов в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. Территория претерпела значительные разрушения, до сих пор заминированная, фиксируют наличие ДРГ противника.

Вместе с тем слаженная и точная работа украинской артиллерии, минометов и других огневых средств позволила нанести врагу ощутимые потери в живой силе и технике.

Десятки единиц сожженной техники и сотни погибших солдат России – цена, которую враг заплатил за наши разбитые города и изуродованные судьбы их жителей,

– отмечают в Нацгвардии.

Потери врага в Киевской области / Фото МВД Украины

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