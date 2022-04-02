Військовослужбовці Національної гвардії у складі сил оборони, зокрема, взяли участь у боях та звільненні близько 20 населених пунктів на Київщині. Фото і відео результатів "зачистки" оприлюднили на офіційній сторінці МВС України у фейсбуці.
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Втрати ворога на Київщині
Зазначається, що бійці Нацгвардії разом із ЗСУ та силами оборони продовжують зачистку населених пунктів у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. Територія зазнала значних руйнувань, досі замінована, фіксують наявність ДРГ противника.
Разом з тим злагоджена і точна робота української артилерії, мінометів та інших вогневих засобів дала змогу завдати ворогу відчутних втрат у живій силі та техніці.
Десятки одиниць спаленої техніки і сотні загиблих солдатів Росії – ціна, яку ворог заплатив за наші розбиті міста і понівечені долі їхніх мешканців,
– зазначають у Нацгвардії.
Втрати ворога на Київщині / Фото МВС України