Так, в Одесской области украинские защитники 5 марта сбили сразу 2 вражеских самолета. Они не успели причинить никакого вреда.

Заметьте Россия напала на Украину: хронология основных событий

Пилотам удалось выжить

Сбитие вражеских аппаратов произошло примерно в 3 часа дня. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление – Юг" Сергей Братчук.

Один из истребителей московитов упал в море, а другой размозжился на севере области. Их пилоты уцелели, но это не совсем их спасло.

В настоящее время пилотов захватили и везут на допрос. Минус два самолета, это десятки сохранившихся жизней,

– написал Сергей Братчук.

Эти данные достоверны, поскольку их предоставил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Однако пока неизвестно, что рассказали задержанные оккупанты.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм , там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Читайте текст сообщения Сергея Братчука: