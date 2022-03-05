Так на Одещині українські захисники 5 березня збили одразу 2 ворожих літаки. Вони не встигли завдати ніякої шкоди.

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Пілотам вдалося вижити

Збиття ворожих апаратів відбулося приблизно о 3 годині дня. Про це розповів координатор групи "Інформаційний супротив – Південь" Сергій Братчук.

Один із винищувачів московитів впав у море, а інший розтрощився на півночі області. Їхні пілоти вціліли, проте це не зовсім їх врятувало.

Наразі пілотів захопили та везуть на допит. Мінус два літаки, це десятки збережених життів,

– написав Сергій Братчук.

Ці дані є достовірними, оскільки їх надав начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Проте наразі невідомо, що розповіли затримані окупанти.

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Читайте текст допису Сергія Братчука:

Близько третьої години дня наші війська протиповітряної оборони збили два ворожі винищувачі!

Багато одеситів чули сьогодні вибух, це і був один із винищувачів, який впав у море неподалік Одеси, інший впав на півночі області. Наразі пілотів захопили та везуть на допит. Мінус два літаки, це десятки збережених життів. Разом переможемо!

Максим Марченко, начальник Одеської обласної військової адміністрації.