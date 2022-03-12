Однако еще больше человек ждут помощи. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.

Важно "Зеленые коридоры", которые Украина откроет 13 марта

Мы не отступим, – Шмыгаль

По его словам, сегодня, 12 марта, должны были открыть 14 "зеленых коридоров". Однако, к сожалению, не все из них, как и раньше, заработали – из-за агрессивного и коварного врага.

Хотя десятки тысяч людей уже увезли, еще больше ожидают нашей помощи. Мы будем продолжать каждый день пытаться доставить гуманитарные грузы и эвакуировать людей. Мы не отступим,

– подчеркнул Шмыгаль.

Он поблагодарил военных, спасателей, водителей, священников, врачей, волонтеров, простых людей, которые ежедневно работают в гуманитарных коридорах и пытаются вывезти украинцев.

"Все вы – герои этой освободительной войны", – подчеркнул премьер-министр.

Обращение Шмыгаля за вечер 12 марта: смотрите видео