Однак ще більше осіб очікують на допомогу. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

Важливо "Зелені коридори", які Україна відкриє 13 березня

Ми не відступимо, – Шмигаль

За його словами, сьогодні, 12 березня, мали відкрити 14 "зелених коридорів". Однак, на жаль, не всі з них, як і раніше, запрацювали – через агресивного та підступного ворога.

Хоча десятки тисяч людей вже вивезли, ще більше очікують нашої допомоги. Ми продовжуватимемо щодня намагатися доставити гуманітарні вантажі та евакуювати людей. Ми не відступимо,

– наголосив Шмигаль.

Він подякував військовим, рятувальникам, водіям, священикам, лікарям, волонтерам, простим людям, які щодня працюють у гуманітарних коридорах і намагаються вивезти українців.

"Усі ви – герої цієї визвольної війни", – наголосив прем'єр-міністр.

Звернення Шмигаля за вечір 12 березня: дивіться відео