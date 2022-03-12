Однак ще більше осіб очікують на допомогу. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.
Важливо "Зелені коридори", які Україна відкриє 13 березня
Ми не відступимо, – Шмигаль
За його словами, сьогодні, 12 березня, мали відкрити 14 "зелених коридорів". Однак, на жаль, не всі з них, як і раніше, запрацювали – через агресивного та підступного ворога.
Хоча десятки тисяч людей вже вивезли, ще більше очікують нашої допомоги. Ми продовжуватимемо щодня намагатися доставити гуманітарні вантажі та евакуювати людей. Ми не відступимо,
– наголосив Шмигаль.
Він подякував військовим, рятувальникам, водіям, священикам, лікарям, волонтерам, простим людям, які щодня працюють у гуманітарних коридорах і намагаються вивезти українців.
"Усі ви – герої цієї визвольної війни", – наголосив прем'єр-міністр.
Звернення Шмигаля за вечір 12 березня: дивіться відео