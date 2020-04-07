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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Десятки украинцев в Италии в отделениях интенсивной терапии , – посол

      - Читати новину українською
      Десятки украинцев находятся в отделениях интенсивной терапии Италии / Getty Images

      Из-за коронавируса десятки украинцев в Италии находятся на принудительном карантине и в отделениях интенсивной терапии. Однако украинское посольство не может получить всю информацию о больных.

      Посол Украины в Риме Евгений Перелыгина в интервью агентству Укринформ рассказал, что из-за защиты персональных данных посольство получает информацию об украинцах только тогда, когда человек сам предоставляет разрешение на информирование органов о своем пребывании в госпитале.

      Обратите внимание Города пустые, но все равно тысячи людей болеют, – украинец о ситуации в Италии

      Я неформально знаю, но я не могу распространять эти данные, что есть десятки украинцев, которые находятся либо на принудительном карантине, либо в госпитале в интенсивной терапии,
      – сказал посол.

      Однако из-за защиты персональных данных посольство не знает обо всех случаях. Родственники больного могут проинформировать о заболевании, и тогда посольство "подключается, если нужна помощь".

      По словам Перелыгина, 4 украинских граждан в Италии умерли из-за коронавируса. Одна гражданка выздоровела после терапии.

      Важно! Официально МИД сообщал о 121 больном украинце в Италии и 4 умерших. Больше – по ссылке.

      Что известно о коронавирусе в Италии? Италия до сих пор остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в Европе. С начала эпидемии в Италии более 132 тысяч человек заразились коронавирусом, умерли – 16 523 человека. В то же время за 6 апреля в Италии зафиксировали 636 смертей – это самый низкий показатель с 23 марта.

      В стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности. За ситуацией в Италии следит весь мир. Украина отправила в Италию 20 медиков для помощи.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Здоровье МИД Украины
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