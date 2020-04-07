Десятки українців в Італії у відділеннях інтенсивної терапії , – посол

Через коронавірус десятки українців в Італії перебувають на примусовому карантині та у відділеннях інтенсивної терапії. Однак українське посольство не може отримати всю інформацію про хворих.

Посол України у Римі Євген Перелигіна в інтерв’ю агентству Укрінформ розповів, що через захист персональних даних посольство отримує інформацію про українців лише тоді, коли людина сама надає дозвіл на інформування органів про своє перебування в госпіталі.

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Я неформально знаю, але я не можу розповсюджувати ці дані, що є десятки українців, які перебувають або на примусовому карантині, або в госпіталі в інтенсивній терапії,

– сказав посол.

Однак через захист персональних даних посольство не знає про всі випадки. Родичі хворого можуть проінформувати про захворювання і тоді посольство "підключається, якщо потрібна допомога".

За словами Перелигіна, 4 українських громадян в Італії померли через коронавірус. Одна громадянка одужала після терапії.

Важливо! Офіційно МЗС повідомляло про 121 хворого українця в Італії та 4 померлих. Більше – за посиланням.

Що відомо про коронавірус в Італії?Італія досі залишається одним з епіцентрів пандемії коронавірусу в Європі. Від початку епідемії в Італії понад 132 тисячі людей заразились коронавірусом, померли – 16 523 людини. Водночас за 6 квітня в Італії зафіксували 636 смертей – це найнижчий показник з 23 березня.



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