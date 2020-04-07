Десятки українців в Італії у відділеннях інтенсивної терапії , – посол
Через коронавірус десятки українців в Італії перебувають на примусовому карантині та у відділеннях інтенсивної терапії. Однак українське посольство не може отримати всю інформацію про хворих.
Посол України у Римі Євген Перелигіна в інтерв’ю агентству Укрінформ розповів, що через захист персональних даних посольство отримує інформацію про українців лише тоді, коли людина сама надає дозвіл на інформування органів про своє перебування в госпіталі.
Зверніть увагу Міста порожні, але все одно тисячі людей хворіють, – українець про ситуацію в Італії
Я неформально знаю, але я не можу розповсюджувати ці дані, що є десятки українців, які перебувають або на примусовому карантині, або в госпіталі в інтенсивній терапії,
– сказав посол.
Однак через захист персональних даних посольство не знає про всі випадки. Родичі хворого можуть проінформувати про захворювання і тоді посольство "підключається, якщо потрібна допомога".
За словами Перелигіна, 4 українських громадян в Італії померли через коронавірус. Одна громадянка одужала після терапії.
Важливо! Офіційно МЗС повідомляло про 121 хворого українця в Італії та 4 померлих. Більше – за посиланням.
Що відомо про коронавірус в Італії?Італія досі залишається одним з епіцентрів пандемії коронавірусу в Європі. Від початку епідемії в Італії понад 132 тисячі людей заразились коронавірусом, померли – 16 523 людини. Водночас за 6 квітня в Італії зафіксували 636 смертей – це найнижчий показник з 23 березня.
В країні діє жорсткий карантин: на вулицю не можна виходити без потреби. За ситуацією в Італії слідкує весь світ. Україна відправила 20 медиків для допомоги в Італію.
Читайте також
-
Як Білорусь бореться з коронавірусом: ексклюзивний коментар журналістасьогодні , 12:19
-
Хто і як заробляє на коронавірусісьогодні , 14:13
-
Борис Джонсон через коронавірус пробув ніч у реанімації: біографія британського прем’єрасьогодні , 13:10
-
Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертівсьогодні , 11:59
-
Чорнобильська зона палає вже четвертий день: останні новини і відеосьогодні , 15:58
-
Ціни на продукти: що подорожчало і чи винен карантинсьогодні , 16:20