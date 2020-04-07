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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Десятки українців в Італії у відділеннях інтенсивної терапії , – посол

      - Читать новость на русском
      Десятки українців перебувають у відділеннях інтенсивної терапії Італії / Getty Images

      Через коронавірус десятки українців в Італії перебувають на примусовому карантині та у відділеннях інтенсивної терапії. Однак українське посольство не може отримати всю інформацію про хворих.

      Посол України у Римі Євген Перелигіна в інтерв’ю агентству Укрінформ розповів, що через захист персональних даних посольство отримує інформацію про українців лише тоді, коли людина сама надає дозвіл на інформування органів про своє перебування в госпіталі.

      Зверніть увагу Міста порожні, але все одно тисячі людей хворіють, – українець про ситуацію в Італії

      Я неформально знаю, але я не можу розповсюджувати ці дані, що є десятки українців, які перебувають або на примусовому карантині, або в госпіталі в інтенсивній терапії,
      – сказав посол.

      Однак через захист персональних даних посольство не знає про всі випадки. Родичі хворого можуть проінформувати про захворювання і тоді посольство "підключається, якщо потрібна допомога".

      За словами Перелигіна, 4 українських громадян в Італії померли через коронавірус. Одна громадянка одужала після терапії.

      Важливо! Офіційно МЗС повідомляло про 121 хворого українця в Італії та 4 померлих. Більше – за посиланням.

      Що відомо про коронавірус в Італії?Італія досі залишається одним з епіцентрів пандемії коронавірусу в Європі. Від початку епідемії в Італії понад 132 тисячі людей заразились коронавірусом, померли – 16 523 людини. Водночас за 6 квітня в Італії зафіксували 636 смертей – це найнижчий показник з 23 березня.

      В країні діє жорсткий карантин: на вулицю не можна виходити без потреби. За ситуацією в Італії слідкує весь світ. Україна відправила 20 медиків для допомоги в Італію.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Здоров'я МЗС України
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