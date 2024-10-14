The Guardian рассказали об ужасных последствиях отравления рек на Черниговщине. Представители власти рассказали, что Десна мертва, а местные жители говорят, что раньше могли пить воду из крана и покупать рыбу на рынке. Теперь же водой из Десны нельзя даже поливать огороды.

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Десна – первая мертвая река в Европе

Токсичное пятно, которое двигалось из российского Теткино, появилось примерно 17 августа. Примерно через месяц, 11 сентября, в селе Слабин на Черниговщине заметили первую мертвую рыбу.

Уже через неделю берега Десны были забиты мертвой рыбой. Выжили только лягушки, все ужасно воняло. Волонтеры сбрасывали рыбу в мешки и вывозили на бойню, где закапывали. Вокруг Чернигова собрали 44 тонны мертвой рыбы, но в реке ее еще много.

Десна была одной из самых чистых наших рек. Это огромная катастрофа. Более 650 километров загрязнено. Ни один организм не выжил. Это беспрецедентный случай. Это первая полностью мертвая река в Европе,

– заявил начальник Государственной экологической инспекции в Черниговской области Сергей Жук.

Центральный пляж Чернигова закрыли, также ввели запрет рыбачить, купаться, брать воду из реки, чтобы поить скот или поливать огороды.

Рыба и другие речные жители просто задохнулись. Например, в Батурине, который стоит на Сейме, 29 августа содержание кислорода упало до нуля. На следующий день он повысился до 0,1 миллиграмма на кубический дециметр, но этого все равно было мало. Для дыхания рыбы необходимо не менее 4 миллиграммов на кубический дециметр.



Десна соединяется с водохранилищем в Киевской области / Инфографика The Guardian

Чрезвычайники с помощью компрессоров закачали кислород в Десну. Это должно дать шанс на выживание рыбе, которая могла остаться. Дожди немного вымыли токсины, поэтому есть надежда, что Киев избежит худшего. Но чтобы восстановить реку, понадобятся годы.