Из-за того, что загрязнение значительное, оно поглощает кислород в воде. Об этом киевские власти сообщили на брифинге.

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Пятно, возможно, не достигнет Киева

Генеральный директор "Киевводоканала" Олег Лысюк отметил, что подобные загрязнения случались раньше. "В прошлом они уже были. И мы с таким справлялись очень эффективно", – заверил чиновник.

Кроме того, он пояснил, что "дебит Днепра намного выше дебита Десны, поэтому даже если какая-то концентрация дойдет до Днепра, она будет настолько разбавлена, что даже сооружения очистные этого не почувствуют".

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук в свою очередь сообщил, что сейчас замеры проводятся на точках, расположенных выше по течению Десны. Есть результаты анализов, например, на границе Черниговской и Киевской области, на границе 70 – 50 километров до устья Десны.

Поэтому, уточнил чиновник, за сутки минимум будет известно, когда это пятно дойдет до водозаборного ковша Деснянской водопроводной станции, которая расположена на левом берегу реки в трех километрах от места, где она впадает в Днепр.

Ткачук заверил, что в случае необходимости будут проводить информирование населения, как надо действовать. Будет сообщено, в каких городах могут ввести ограничения водоснабжения.

"Можем гарантировать, что заранее минимум за сутки информация до наслененя о любой угрозе будет доведена", – сказал он.

К слову, премьер Шмыгаль объявил основную причину загрязнения воды в реках. По словам чиновника, причиной загрязнения реки Сейм является сброс нечистот сахарным заводом в городе Теткино России. Загрязнение органическими веществами привело к снижению уровня кислорода, а также мора рыбы.