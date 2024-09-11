Через те, що забруднення значне, воно поглинає кисень у воді. Про це київська влада повідомила на брифінгу.

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Пляма, можливо, не досягне Києва

Генеральний директор "Київводоканалу" Олег Лисюк зауважив, що подібні забруднення траплялися раніше. "У минулому вони вже були. І ми із таким справлялися дуже ефективно", – запевнив чиновник.

Крім того, він пояснив, що "дебіт Дніпра набагато вищий за дебіт Десни, тому навіть якщо якась концентрація дійде до Дніпра, вона буде настільки розбавлена, що навіть споруди очисні цього не відчують".

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук своєю чергою повідомив, що наразі заміри проводяться на точках, розташованих вище по течії Десни. Є результати аналізів, наприклад, на кордоні Чернігівської і Київської області, на кордоні 70 – 50 кілометрів до гирла Десни.

Тому, уточнив посадовець, за добу щонайменше буде відомо, коли ця пляма дійде до водозабірного ковша Деснянської водопровідної станції, яка розташована на лівому березі річки за три кілометри від місця, де вона впадає у Дніпро.

Ткачук запевнив, що у разі потреби будуть проводити інформування населення, як треба діяти. Буде повідомлено, у яких містах можуть ввести обмеження водопостачання.

"Можемо гарантувати, що заздалегідь щонайменше за добу інформація до наслененя про будь-яку загрозу буде доведена", – сказав він.

До слова, прем'єр Шмигаль оголосив основну причину забруднення води у річках. За словами урядовця, причиною забруднення річки Сейм є скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно Росії. Забруднення органічними речовинами призвело до зниження рівня кисню, а також мору риби.