Про це заявила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Варто зазначити, що попередньо прогнозували, що забруднення досягне регіону раніше – 10 – 11 вересня.

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Коли забруднення дійде до Київщини

За оновленими даними Укргідрометцентру, забруднена вода може досягти Київської області орієнтовно 14 – 16 вересня.

Ми бачимо, що рух забруднення сповільнився і не в такій вже концентрації, не суцільною плямою, а більш розпорошено, природньо рухається по руслу річки,

– пояснила Світлана Гринчук.

Раніше заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк заявляв, що через забруднення річки Десна Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання. Все через те, що саме Десна становить 70% підготовленої питної води для мешканців столиці.

Нагадаємо, Денис Шмигаль заявив, що причиною забруднення річки Сейм, яка впадає в Десну, є скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно в Росії. Забруднення органічними речовинами призвело до зниження рівня кисню, а також мору риби.