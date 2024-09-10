Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Стоит отметить, что предварительно прогнозировали, что загрязнение достигнет региона раньше – 10 – 11 сентября.

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Когда загрязнение дойдет до Киевщины

По обновленным данным Укргидрометцентра, загрязненная вода может достичь Киевской области ориентировочно 14 – 16 сентября.

Мы видим, что движение загрязнения замедлилось и не в такой уже концентрации, не сплошным пятном, а более распылено, естественно движется по руслу реки,

– объяснила Светлана Гринчук.

Ранее заместитель директора ЧАО "Киевводоканал" Владимир Костюк заявлял, что из-за загрязнения реки Десна Киев может перейти на альтернативные источники водоснабжения. Все потому, что именно Десна составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей столицы.

Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что причиной загрязнения реки Сейм, которая впадает в Десну, является сброс нечистот сахарным заводом в городе Теткино в России. Загрязнение органическими веществами привело к снижению уровня кислорода, а также мору рыбы.